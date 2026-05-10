Messi historisk – slog rekord i MLS

Lionel Messi har slagit rekord.

Han är den snabbaste att vara involverad i 100 mål i MLS.

När Inter Miami slog Toronto FC med 4–2 noterades Lionel Messi för en fullträff och två framspel. Målet och assisten innebär att argentinaren har gjort totalt 100 stycken.

Messi är därmed den snabbaste att nå den milstolpen på 100 mål och assist i grundserien i MLS. Den tidigare rekordinnehavaren Sebastian Giovinco behövde 95 matcher medan Messi gjorde det på 64.

38-åringen noters för totalt 87 mål och 47 assist på 101 matcher sedan han anslöt till Inter Miami.