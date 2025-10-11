Messi lämnar landslaget – ansluter efter MLS-match

Lionel Messi lämnar Argentinas landslag tillfälligt för att spela med Inter Miami i MLS.

Efter matchen återvänder han för träningslandskampen mot Puerto Rico i Miami.

Foto: Bildbyrån

Under det pågående landslagsuppehållet är Lionel Messi frånvarande från Argentinas landslag, men det handlar bara om en kort paus. Stjärnan lämnar truppen för att spela med Inter Miami i MLS, för att sedan ansluta till landslaget igen.

Argentina har under uppehållet planerat två träningsmatcher i USA, mot Venezuela och Puerto Rico. Den första matchen mot Venezuela spelades under natten mot lördagen och slutade 1–0 till Argentina efter mål av Giovani Lo Celso. Messi deltog inte i den matchen.

Under lördagen spelar Messi istället med Inter Miami mot Atlanta United på lagets hemmaarena Chase Stadium i Miami. Noterbart är att Argentinas match mot Venezuela också ägde rum i Miami, på Hard Rock Stadium.

Efter mötet med Atlanta återvänder Messi till landslaget och blir tillgänglig för matchen mot Puerto Rico, som även den spelas i Miami under natten till onsdag.