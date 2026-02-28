Messi nedbrottad av planstormare: ”Haveri”

Under en vänskapsmatch mellan Inter Miami och Independiente rusade åskådare in på planen.

En planstormare fick tag i Lionel Messi och brottade ner argentinaren.

Foto: Alamy

Natten till fredagen spelade Inter Miami mot Independiente i Puerto Rico. Mot slutet av matchen började flera åskådare rusa in på planen från olika håll.

En person sågs hålla i en Argentina-tröja. Personen lyckades efter ett tag få ett grepp om storstjärnan Lionel Messi, som han vägrade att släppa. Planstormaren fick med sig Messi ner på marken innan ordningsvakter omhändertog personen.

What a shit show this is. Both teams in black, fans storming the field, and they end up knocking over Messi. Wow. https://t.co/DySCzml9SD — herculez gomez (@herculezg) February 27, 2026

”Vilket haveri det här är”, skriver ESPN-journalisten Herculez Gomez.

Lionel Messi verkade inte tagen av situationen. inter Miami vann matchen med 2–1.



