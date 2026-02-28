Prenumerera

Logga in
Foto: Alamy

Messi nedbrottad av planstormare: ”Haveri”

Author image
Nilo Ek
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Under en vänskapsmatch mellan Inter Miami och Independiente rusade åskådare in på planen.
En planstormare fick tag i Lionel Messi och brottade ner argentinaren.

Foto: Alamy

Natten till fredagen spelade Inter Miami mot Independiente i Puerto Rico. Mot slutet av matchen började flera åskådare rusa in på planen från olika håll.

En person sågs hålla i en Argentina-tröja. Personen lyckades efter ett tag få ett grepp om storstjärnan Lionel Messi, som han vägrade att släppa. Planstormaren fick med sig Messi ner på marken innan ordningsvakter omhändertog personen.

”Vilket haveri det här är”, skriver ESPN-journalisten Herculez Gomez.

Lionel Messi verkade inte tagen av situationen. inter Miami vann matchen med 2–1.


Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt