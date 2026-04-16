Messi stäms – anklagas för kontraktsbrott

Lionel Messi har hamnat i en juridisk tvist i USA efter att ha stått över en landskamp.

Det trots ett avtal om medverkan.

En arrangör i Miami, VID Music Group har valt att stämma Lionel Messi efter att han inte spelade i en vänskapsmatch mot Venezuela. Arrangören menar att det enligt avtalet fanns med att han förväntades delta i minst 30 minuter, om han inte var skadad.

Företaget menar att hans närvaro var avgörande för evenemangets värde och publikintresse. Samtidigt finns inga uppgifter om varför Messi uteblev från just den matchen.

Dagen efter var han dock tillbaka på planen med sitt klubblag Inter Miami, där han stod för två mål, något som bidragit till kritiken.

Stämningen gäller misstänkt kontraktsbrott, bedrägeri och att vilseledande information ska ha lämnats i samband med avtalet. Det riktas även mot det argentinska fotbollsförbundet.