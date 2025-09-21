Messis show – låg bakom allt i segern

Lionel Messi låg bakom allt i Inter Miamis seger mot DC United inatt.

Stjärnan gjorde två mål och en assist.

Lionel Messi, 38, fortsätter att dominera i MLS.

I nattens mötet med DC United blev han matchhjälte. På hemmaplan låg han bakom samtliga mål när Inter Miami vann med 3–2.

Segern innebär att Inter Miami klättrar i den haltande tabellen. Laget ligger nu på femte plats, åtta poäng efter ledande Philadelphia Union – men med tre matcher till godo på topplagen.

Messis formbesked kommer samtidigt som uppgifter cirkulerar om ett nytt kontrakt med klubben.