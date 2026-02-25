Messis stora ånger: ”Slösade bort min tid”

Lionel Messi är väldigt bra på att spela fotboll.

Att prata engelska är han däremot sämre på.

– Man känner sig lite okunnig i sådana situationer, säger argentinaren i podcasten Miro de Atrás.

Foto: Alamy

Han rankas som en av, om inte den, bästa fotbollsspelaren genom alla tider och har vunnit åtta stycken Ballon d’Or.

Däremot ångrar den 38-årige Lionel Messi, som i dag spelar för Inter Miami i USA, att han inte har lärt sig engelska.

– Jag ångrar väldigt många saker och till mina barn säger jag att man ska ha en bra utbildning, studera och vara förberedd. Jag skulle ha lärt mig engelska som ung, säger han i podcasten Miro de Atrás och fortsätter:

– Jag hade tid till att lära mig engelska och jag gjorde det inte. Det ångrar jag väldigt mycket.

Han medger även att han har känt sig något utanför när engelskan har varit i centrum.

– Man känner sig lite okunnig i sådana situationer. Man tänker: ”Vad dum jag är som slösade bort min tid”.