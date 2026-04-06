Middlesbrough med nytt poängtapp

Middlesbrough åkte på ännu ett poängtapp.

Kim Hellbergs lag är i en formsvacka.

Middlesbrough FC har under stora delar av säsongen legat på en andraplats i EFL Championship.

Efter en förlust mot Millwall FC i den senaste omgången tappade dock laget mark i tabellen.

“Boro” befinner sig nu i en tydlig formsvacka och har fem raka ligamatcher utan seger. Senast blev det 2–2 mot Swansea City AFC, som inför matchen låg på 16:e plats.

I nuläget är Middlesbrough trea i tabellen på 72 poäng – samma poäng som tvåan Ipswich Town FC och fyran Millwall. Ipswich har dock spelat två matcher färre.

De två främsta lagen i Championship går direkt upp till Premier League, medan lagen på plats tre till sex får kvala om uppflyttning via playoff.