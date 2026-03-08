Milan besegrade Inter i derbyt – Estupinan hjälte

Milan mot Inter i ett Milano-derby.

Då var det det rödsvarta laget som tog hem segern.

Foto: Alamy

Under söndagen ställdes Milan mot Inter i ett Milano-derby. Förutom en stadsrivalitet var det även ettan mot tvåan i Serie A som drabbade samman på San Siro.

Milan tog ledningen i den 35:e minuten när Youssouf Fofana spelade fram till Pervis Estupinan som satte 1–0.

”Rossoneri” lyckades hålla i sin uddamålsledning samtidigt som Inter forcerade i den andra halvleken. Men Milan höll tätt till slutvissla och kunde titulera sig som vinnare av Derby della Madonnina.

Milan har nu minskat gapet upp till Inter i tabellen och det skiljer sju poäng mellan lagen.