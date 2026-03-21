Milan slog Torino efter Pavlovics drömmål

Milan tog en viktig seger mot Turino.

Detta efter Strahinja Pavlovics drömmål.

Milan går alltjämt en kamp med tabellettan Inter om Serie A-titeln. Under lördagen tog Milan tre poäng för att komma ikapp stadskonkurrenten.

I den 37:e minuten tog Strahinja Pavlovic dunkade han in 1-0 via ribban.

Torino kvitterade genom Giovanni Simeone, men Milan var det starkare laget. Två snabba mål i början av den andra halvleken, signerade Adrien Rabiot och Youssouf Fofana, avgjorde matchen på San Siro. En sen reducering via Nikola Vlasics straff räckte inte för Torino.

Efter Milans vinst har Inters serieledning minskat till fem poäng. Inter ställs mot Fiorentina på söndagskvällen.