Milan vann derbyt mot Inter – Calhanoglu straffsumpare

Milan slog Inter i Milanoderbyt.

Christian Pulisic blev målskytt.

Hakan Calhanoglu brände straff.

Foto: Alamy

Under söndagen spelades Derby della Madonnina i Serie A. Milan mot Inter på San Siro.

I den första halvleken lyckades inte något v lagen göra mål. i den andra akten dröjde det knappt nio minuter innan Milans Christian Pulisic nätade.

Men Inter fick en chans att kvittera. I den 71:a minuten tilldelades Inter en straff efter en VAR-granskning. Då klev mittfältaren Hakan Calhanoglu upp för att ta in Inter i matchen igen – men sumpade straffen. Milan-målvakten Mike Maignan gick rätt och stoppade bollen.

Milans seger innebär att de klättrar upp på en andraplats i Serie A-tabellen.