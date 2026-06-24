VM-matcher i natt: Skottska fansen fortsätter imponera
Följ Fotbolldirekt på
Google news
VM-matcher står på nattens schema.
Här är förutsättningarna, avsparkstiderna och det viktigaste att veta inför nattens drabbningar.
VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |
Schweiz och Kanada möts vid 21:00 ikväll samtidigt som Bosnien och Hercegovina – Qatar spelar. I natt kommer Skottland möta Brasilien och Marocko möter Haiti. Klockan 03:00 spelar Sydafrika mot Sydkorea och Tjeckien mot Mexiko.
Så spelas VM inatt
Schweiz – Kanada
- Arena: BC Place Vancouver, Kanada
- Datum: 24 juni
- Avsparkstid: 21:00 (svensk tid)
- Streaming: TV4 Play/ TV4
Bosnien och Hercegovina – Qatar
- Arena: Seattle Stadium, USA
- Datum: 24 juni
- Avsparkstid: 21:00 (svensk tid)
- Streaming: TV4 Play
Skottland – Braslien
- Arena: Miami Stadium, USa
- Datum: 25 juni
- Avsparkstid: 00:00 (svensk tid)
- Streaming: TV4 Play/TV4
Marocko – Haiti
- Arena: Atlanta Stadium, USA
- Datum: 25 juni
- Avsparkstid: 00:00 (svensk tid)
- Streaming: TV4 Play
Sydafrika – Sydkorea
- Arena: Estadio Monterry, Mexiko
- Datum: 25 juni
- Avsparkstid: 03:00 (svensk tid)
- Streaming: SVT 1 /SVT Play
Tjeckien – Mexiko
- Arena: Mexiko City, Mexiko
- Datum: 25 juni
- Avsparkstid: 03:00 (svensk tid)
- Streaming: SVT Play/SVT 1
Förutsättningar
Schweiz–Kanada är en direkt gruppfinal i Grupp B. Båda lagen står på fyra poäng efter två matcher och sitter i ett mycket bra läge inför sista omgången. Vinnaren tar sannolikt hem gruppsegern, medan ett oavgjort resultat med största sannolikhet räcker för att båda lagen ska avancera till slutspelet. Schweiz kommer stärkta av en klar seger mot Bosnien, medan Kanada imponerade stort när de körde över Qatar med 6–0.
Bosnien–Qatar är en ren ödesmatch. Båda lagen har bara en poäng och behöver vinna för att hålla liv i hoppet om avancemang. Bosnien har ett något bättre utgångsläge tack vare målskillnaden, men för båda nationerna gäller att tre poäng är ett måste. Ett kryss skulle i princip innebära att VM-drömmen är över.
Skottland–Brasilien blir en av omgångens mest intressanta matcher. Brasilien leder Grupp C på fyra poäng och är nära avancemang. Skottland har tre poäng efter segern mot Haiti och är fortfarande med i kampen om en plats i slutspelet. En skotsk seger skulle sannolikt ta laget vidare och samtidigt sätta press på Brasilien.
Marocko–Haiti spelas samtidigt i Grupp C. Marocko har samlat ihop fyra poäng och kan säkra en plats i slutspelet genom att besegra Haiti. Haiti står däremot på noll poäng efter två förluster och är redan utslaget ur turneringen.
Sydafrika–Sydkorea är en avgörande match i Grupp A. Sydkorea ligger tvåa på tre poäng och har allt i egna händer. En seger garanterar avancemang och även ett oavgjort resultat kan räcka. Sydafrika har däremot bara en poäng och måste sannolikt vinna för att kunna gå vidare till slutspelet.
Tjeckien–Mexiko avslutar Grupp A. Mexiko har vunnit sina två första matcher och är redan klart för slutspelet. Tjeckien står på en poäng och behöver ta minst en poäng, men helst vinna, för att ha en realistisk chans att gå vidare. Samtidigt kommer laget att hålla ett öga på vad som händer i matchen mellan Sydafrika och Sydkorea eftersom resultaten hänger ihop.
Håll ett öga på
Skottlands fans. ”No Scottland no party” som man säger. De skottska fansen har utmärkt sig under VM och bjudit upp till riktig folkfest i Nordamerika.
Visste du att?
Skottland spelade mot Brasilien även 98, senast de spelade VM. Ännu en gång ska de mötas i ett VM. Kan Skottland skrälla och ta poäng mot giganten?
Den här artikeln handlar om: