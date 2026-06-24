VM-matcher i natt: Skottska fansen fortsätter imponera

VM-matcher står på nattens schema.

Här är förutsättningarna, avsparkstiderna och det viktigaste att veta inför nattens drabbningar.

Foto: Bildbyrån

VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |

Schweiz och Kanada möts vid 21:00 ikväll samtidigt som Bosnien och Hercegovina – Qatar spelar. I natt kommer Skottland möta Brasilien och Marocko möter Haiti. Klockan 03:00 spelar Sydafrika mot Sydkorea och Tjeckien mot Mexiko.

Så spelas VM inatt

Schweiz – Kanada

Arena: BC Place Vancouver, Kanada

BC Place Vancouver, Kanada Datum: 24 juni

24 juni Avsparkstid: 21:00 (svensk tid)

21:00 (svensk tid) Streaming: TV4 Play/ TV4

Bosnien och Hercegovina – Qatar

Arena: Seattle Stadium, USA

Seattle Stadium, USA Datum: 24 juni

24 juni Avsparkstid: 21:00 (svensk tid)

21:00 (svensk tid) Streaming: TV4 Play

Skottland – Braslien

Arena: Miami Stadium, USa

Miami Stadium, USa Datum: 25 juni

25 juni Avsparkstid: 00:00 (svensk tid)

00:00 (svensk tid) Streaming: TV4 Play/TV4

Marocko – Haiti

Arena: Atlanta Stadium, USA

Atlanta Stadium, USA Datum: 25 juni

25 juni Avsparkstid: 00:00 (svensk tid)

00:00 (svensk tid) Streaming: TV4 Play

Sydafrika – Sydkorea

Arena: Estadio Monterry, Mexiko

Estadio Monterry, Mexiko Datum: 25 juni

25 juni Avsparkstid: 03:00 (svensk tid)

03:00 (svensk tid) Streaming: SVT 1 /SVT Play

Tjeckien – Mexiko

Arena: Mexiko City, Mexiko

Mexiko City, Mexiko Datum: 25 juni

25 juni Avsparkstid: 03:00 (svensk tid)

03:00 (svensk tid) Streaming: SVT Play/SVT 1

Förutsättningar

Schweiz–Kanada är en direkt gruppfinal i Grupp B. Båda lagen står på fyra poäng efter två matcher och sitter i ett mycket bra läge inför sista omgången. Vinnaren tar sannolikt hem gruppsegern, medan ett oavgjort resultat med största sannolikhet räcker för att båda lagen ska avancera till slutspelet. Schweiz kommer stärkta av en klar seger mot Bosnien, medan Kanada imponerade stort när de körde över Qatar med 6–0.

Bosnien–Qatar är en ren ödesmatch. Båda lagen har bara en poäng och behöver vinna för att hålla liv i hoppet om avancemang. Bosnien har ett något bättre utgångsläge tack vare målskillnaden, men för båda nationerna gäller att tre poäng är ett måste. Ett kryss skulle i princip innebära att VM-drömmen är över.

Skottland–Brasilien blir en av omgångens mest intressanta matcher. Brasilien leder Grupp C på fyra poäng och är nära avancemang. Skottland har tre poäng efter segern mot Haiti och är fortfarande med i kampen om en plats i slutspelet. En skotsk seger skulle sannolikt ta laget vidare och samtidigt sätta press på Brasilien.

Marocko–Haiti spelas samtidigt i Grupp C. Marocko har samlat ihop fyra poäng och kan säkra en plats i slutspelet genom att besegra Haiti. Haiti står däremot på noll poäng efter två förluster och är redan utslaget ur turneringen.

Sydafrika–Sydkorea är en avgörande match i Grupp A. Sydkorea ligger tvåa på tre poäng och har allt i egna händer. En seger garanterar avancemang och även ett oavgjort resultat kan räcka. Sydafrika har däremot bara en poäng och måste sannolikt vinna för att kunna gå vidare till slutspelet.

Tjeckien–Mexiko avslutar Grupp A. Mexiko har vunnit sina två första matcher och är redan klart för slutspelet. Tjeckien står på en poäng och behöver ta minst en poäng, men helst vinna, för att ha en realistisk chans att gå vidare. Samtidigt kommer laget att hålla ett öga på vad som händer i matchen mellan Sydafrika och Sydkorea eftersom resultaten hänger ihop.

Håll ett öga på

Skottlands fans. ”No Scottland no party” som man säger. De skottska fansen har utmärkt sig under VM och bjudit upp till riktig folkfest i Nordamerika.

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Scottish fans take over Miami Beach! pic.twitter.com/xHzNJf65VP — Ultras Clips (@ultras_clips) June 24, 2026

Visste du att?

Skottland spelade mot Brasilien även 98, senast de spelade VM. Ännu en gång ska de mötas i ett VM. Kan Skottland skrälla och ta poäng mot giganten?