Inför matchen: Skottland – Brasilien

Skottland ställs mot Brasilien i VM.

Här är allt du behöver veta inför matchen.

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Skottland – Brasilien: Matchöversikt

Skottland och Brasilien drabbar samman i en avgörande match i Miami i den sista gruppspelsomgången i VM 2026. Avspark är satt till kl. 00:00, natten mot torsdag den 25 juni 2026 svensk tid. Här är allt du behöver veta inför matchen.

Det är en match med enorma insatser för båda lagen. För Skottland skulle ett positivt resultat nästan garantera en plats i slutspelet, en historisk bedrift för nationen. De kan förlita sig på en stark defensiv organisation för att säkra den poäng som krävs.

För Brasilien handlar allt om att säkra gruppsegern. Efter en övertygande 3-0-seger mot Haiti vill de undvika att tappa poäng och därmed riskera en tuffare lottning i åttondelsfinalen. Pressen ligger på den sydamerikanska stormakten att leverera.

Taktisk analys – det kan du förvänta dig

Lagens formkurvor pekar åt olika håll. Brasilien återhämtade sig starkt från 1-1-matchen mot Marocko genom att enkelt besegra Haiti. Deras offensiv, ledd av stjärnor som Vinícius Júnior, visade prov på effektivitet och kreativitet.

Skottland har haft en mer blandad turnering. De gjorde jobbet mot Haiti men föll med 1-0 mot Marocko efter ett tidigt insläppt mål. Laget visade defensiv styrka men hade svårt att skapa kvalificerade målchanser, något som blir avgörande mot ett lag som Brasilien.

Den taktiska kampen kommer att utspela sig mellan Brasiliens bollinnehav och attackvilja mot Skottlands låga och kompakta försvarsblock. Skottarna kommer sannolikt att satsa på snabba omställningar, medan Brasilien metodiskt kommer försöka luckra upp ett tätt försvar. Nyckeln för Brasilien blir att omsätta sitt spelövertag i klara målchanser.

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Inbördes möten

Historiskt sett har Brasilien ett stort övertag i dessa möten. Lagen har mötts fyra gånger i VM-sammanhang, och Skottland har aldrig lyckats vinna. Facit är tre brasilianska segrar och en oavgjord match.

Det senaste mötet i en tävlingsmatch var i VM 1998, en match som Brasilien vann med 2-1 efter ett sent självmål. Lagen möttes även i en vänskapsmatch 2011, där en ung Neymar sänkte skottarna med två mål i en 2-0-seger.

Statistiken talar sitt tydliga språk. Skottland har aldrig vunnit en VM-match mot ett sydamerikanskt lag, med två oavgjorda och sex förluster. Brasilien har å andra sidan ett imponerande facit mot europeiskt motstånd i VM-historien.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.