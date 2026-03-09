MLS stänger av duo på livstid – efter bettingskandal

MLS stänger av Derrick Jones och Yaw Yeboah på livstid.

Anledningen är att de har brutit mot bettingregler.

Derrick Jones (till vänster), Yaw Yeboah (höger). Foto: Alamy

De två före detta MLS-spelarna Derrick Jones och Yaw Yeboah stängs av på livstid, rapporterar BBC.

Anledningen till avstängningen är att Jones och Yeboah ska ha spelat på flera matcher i den amerikanska ligan, och däribland matcher som de själva har deltagit i.

”Deltog i omfattande vadslagning på fotboll, inklusive på sina egna lag, under säsongerna 2024 och 2025”, skriver MLS i ett uttalande.

I ett av fallen ska båda spelarna ha bettat på att Jones skulle ta ett gult kort i en match mellan Colombus Crew och New York Red Bulls i oktober 2024. Jones drog på sig en ostskiva i den 35:e minuten.

”MLS fastställde också att spelarna sannolikt delade konfidentiell information med andra spelare om sin avsikt att dra på sig gula kort”, skriver MLS.

Derrick Jones är just nu klubblös medan Yaw Yeboah huserar QD Hainiu i Kina.