Mourinho hyllar Dahl: ”Mer självförtroende nu”

Samuel Dahl har blivit en given spelare i Benfica.

Nu lovordas han av tränaren Jose Mourinho.

– Har utvecklats som spelare, säger tränaren enligt tidningen Record.

Foto: Alamy

Samuel Dahl har fått förtroende av Benfica-tränaren Jose Mourinho den här säsongen. Svensken har spelat i samtliga ligamatcher och gjorde 90 minuter senast när Lissabon-klubben slog Estoril under lördagen.

Matchen slutade 3–1 till Benfica efter ett hattrick av Vangelis Pavlidis. Mourinho förklarade, efter matchen, att när laget anföll skulle de spela upp genom Samuel Dahl.

– Vi försökte spela oss via Dahl, säger Mourinho enligt tidningen Record och lovordar den svenske vänsterbacken:

– Han har utvecklats som spelare och har mer självförtroende nu.

Dahl står noterad för två mål och en assist på 29 tävlingsmatcher den här säsongen.

Benfica ligger trea i den portugisiska högstaligan.