Napoli besegrade Lazio – tre (!) röda kort delades ut

Napoli tog en viktig bortaseger mot Lazio i en het Serie A-match.

Detta efter heta känslor där hela tre röda kort delades ut.



Napoli tog tre viktiga poäng i Serie A efter bortaseger mot Lazio. Matchhjälte blev Matteo Politano, som låg bakom båda målen i 2–0-vinsten.

Yttern stod för två assist i första halvlek – först till Leonardo Spinazzola och därefter till Amir Rrahmani. Ledningen stod sig matchen igenom i en het tillställning som slutade med tre röda kort.

I slutminuterna visades Lazios Tijjani Noslin ut, och kort därefter fick även Adam Marušić och Napolis Pasquale Mazzocchi syna det röda kortet, efter att ha hamnat i en kortare brottningsmatch.

Segern innebär att Napoli nu är en poäng bakom serieledande AC Milan.