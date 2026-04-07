Napoli slog Milan – klev upp på andraplats

Nilo Ek
Webbredaktör
Under måndagen ställdes Napoli och Milan mot varandra i Serie A.
Matchen slutade 1–0 till Neapelklubben.

Både Napoli och Milan jagar serieledande i Inter. Under söndagen drabbade lagen samman där Milan låg på 63 poäng och Napoli på 62.

Ett kryss hade inneburit en jättefördel för Inter som då gör gapet ner i tabellen ännu större – men Napoli lyckades ta en seger. I den 79:e minuten satte Matteo Politano 1–0.

Napoli har sju poäng upp till Inter medan Milan har nio.

