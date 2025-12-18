Napoli slog ut Milan – klart för Supercupfinal

Napoli besegrade Milan med 2-0 och är därmed i final i Super Cup.

Danske Rasmus Höjlund var en av målskyttarna.



Napoli besegrade AC Milan i semifinalen av Supercoppa Italiana. Matchen, som spelades på King Saud University Stadium, slutade 2–0 efter ett mål i vardera halvlek.

David Neres gav Napoli ledningen strax före paus efter ett misstag i Milans försvar. Tidigt i den andra halvleken ökade Rasmus Højlund på till 2–0 och avgjorde i praktiken matchen.

Milan skapade en del chanser, men hade svårt att få utdelning och straffades istället för bristande effektivitet och individuella misstag. För Massimiliano Allegris lag återstår nu fullt fokus på Serie A.

Napoli är därmed klart för final, där vinnaren av mötet mellan Bologna och Inter väntar.





