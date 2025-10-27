Napolis besked: Kevin De Bruyne skadad – borta längre period

I helgen ådrig sig Kevin De Bruyne en skada.

Nu har Napoli meddelat att det rör sig om en muskelskada i låret.

Foto: Bildbyrån

I helgen var olyckan framme för Kevin De Bruyne. Han satte en straff i Napolis seger mot Inter men i samma ögonblick drabbades han av en skada och var tvungen att bryta matchen.



Nu kommer klubben med västa tänkbara besked via sin hemsida. 34-åringen har drabbats av en allvarlig muskelbristning i låret och väntas vara borta i några veckor.