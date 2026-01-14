Nära fiasko – räddades av förlängning i spanskt målkalas

Athletic Club har inte haft någon rolig säsong.

I går såg det dessutom ut att bli ett nytt fiasko i cupmötet borta mot Cultural Leonesa.

Först i förlängningen avgjorde baskerna med sitt 4-3-mål.

De har hackat såväl i ligaspelet som i Champions League.

Dessutom blev det hela 0-5 i baken mot Barcelona i spanska supercupens semifinal i Saudiarabien förra veckan.

Nej, säsongen har inte varit den roligaste för Athletic Club.

I går kunde det ha blivit än jobbigare. Copa del Rey-mötet borta mot Cultural Leonesa, nykomling i spanska andraligan, såg ut att sluta i en mardröm.

Hemmalaget tog ledningen med både 1-0, 2-1 och 3-2 men Athletic kom tillbaka varje gång och vid ställningen 3-3 gick matchen till förlängning. Då hade Athletic sedan minut 56 spelat med en man mindre sedan Aitor Paredes utvisning.

Väl i förlängningen avgjorde dock ett decimerat Athletic genom Unai Gomez på straff i 104:e minuten och Athletic är därmed vidare till kvartsfinal.

Övriga spanska cupmatcher i går slutade med tajta avgöranden för Real Sociedad (straffseger mot Osasuna) och en 1-0-viktoria för Atlético Madrid borta mot Deportivo La Coruña där veteranen Antoine Griezmann blev matchhjälte med ett frisparksmål.