Närmar sig för Startfelt – efter fem månader

Carl Starfelt har inte gjort en tävlingsmatch på fem månader.

Nu närmar sig dock den svenske mittbacken comeback.

Han är nämligen tillbaka i träning i Celta Vigo.

Foto: Bildbyrån

Senast Carl Starfelt gjorde en tävlingsmatch var i mitten av april, men nu närmar sig svensken en comeback.

Starfelt som har haft problem med en hamstringskada under inledningen av den här säsongen är nu tillbaka i träning (från igår) rapporterar La Voz de Galicia.

Enligt deras uppgifter så kan han vara aktuell för spel redan i helgen då Celta Vigo ställs mot Girona, men den uppfattningen delas inte av alla.

Faro de Vigo menar nämligen på att helgens match kommer för tidigt för att svensken ska vara aktuell.

När väl comebacken kommer återstår att se, men med tanke på att svensken nu är tillbaka i träning lär det inte dröja allt för länge.