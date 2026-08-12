Uppgifter: Kalmar tackar nej till bud på Rosenqvist

Kalmar FF har nobbat bud på stjärnan.

Klubben håller hårt i Charlie Rosenqvist.

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Under tisdagen kom uppgifter om att Djurgården lagt ett bud på Kalmar FF succéspelare Charlie Rosenqvist. Nu uppger Expressen att budet låg på omkring 25 miljoner kronor. Det ska dock inte vara tillräckligt för att Kalmar ska överväga en försäljning.

Enligt tidningen har KFF meddelat att det krävs mer pengar för att Rosenqvist ska lämna klubben för en annan allsvensk förening redan under den här säsongen.

Samtidigt väntas Djurgården återkomma med ett förbättrat bud inom den närmaste framtiden.

Rosenqvist har svarat för sju mål och en assist på 16 allsvenska matcher för Kalmar den här säsongen.

19-åringen skrev på ett treårskontrakt med KFF i vintras.