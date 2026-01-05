Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Nigeria klart för kvartsfinal – krossade Moçambique

Nilo Ek
Webbredaktör
Nigeria utskåpade Moçambique i åttondelsfinalen i Afrikanska mästerkapen.
Slutresultatet skrevs till 4–0.

Foto: Bildbyrån

Nigeria och Moçambique drabbade samman i åttondelsfinalen i Afrikanska mästerskapen. Då såg Nigeria ut att göra provessen kort.

I den första halvleken tog ”Super Eagles” ledningen genom stjärnorna Ademola Lookman och Victor Osimhen. I den andra akten var det samma visa. Två mål till och Nigeria vann med totalt 4–0.

I kvartsfinalen ställs Nigeria mot segraren mellan Algeriet och DR Kongo.

