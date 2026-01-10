Nigeria vidare till semifinal i Afrikanska mästerskapen

Nigeria besegrade Algeriet med 2–0 i kvartsfinalen.

Därmed är de klara för semifinal mot värdnationen Marocko.

Foto: Bildbyrån



I kvartsfinalen i Afrikanska mästerskapen möttes trefaldiga mästarna Nigeria och tvåfaldiga vinnarna Algeriet. Nigeria tog ledningen strax efter halvtid genom Victor Osimhen, och bara minuter senare utökade Akor Adams till 2–0.

Laget försvarade sig effektivt resten av matchen och säkrade segern utan större problem. I semifinalen väntar nu värdnationen Marocko.