Nigeria vidare till slutspel – efter seger mot Tunisien

Nigeria och Tunisien gjorde upp i en tidig gruppfinal i Afrikanska mästerkapen.

Då vann Nigeria med 3–2 och är därmed klara för slutspel.

Foto: Alamy

Både Nigeria och Tunisien hade vunnit i sin premiärmatch i Afrikanska mästerskapen. Under lördagen gjorde nationerna upp i en tidig gruppfinal.

Vinnaren skulle bli gruppetta och därmed gå vidare till slutspel i turneringen.

Då såg Nigeria till att säkra tre poäng. Efter att ha tagit ledningen med 3–0 efter 67 spelade minuter lyckades inte Tunisien komma ikapp. Tunisierna lyckades trots allt reducera två gånger om men matchen slutade 3–2.