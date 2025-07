Nobbade All Star-match – nu stängs Messi av

Lionel Messi deltog inte MLS All Star-match.

Detta får nu påföljder för argentinaren.

Han stängs nu av en ligamatch.

Under natten till fredag var det dags för MLS All Star-match.

MLS All Star-lag ställdes mot den mexikanska ligans All Star-lag, men i det amerikanska laget saknades såväl Lionel Messi och Jordi Alba.

Duon nobbade matchen och vilade, något som nu ger påföljder.

Duon stängs nämligen av i en ligamatch, detta rapporterar Reuters.

”Enligt ligans regelverk ska alla spelare som inte deltar i All Star-matchen utan godkännande på förhand vara otillgängliga att delta i klubbens nästa match”, skriver ligaorganisationen.

Messi och Alba missar således Inter Miamis kommande match mot FC Cincinnati.