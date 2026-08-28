Norge i sorg efter kungens bortgång – matcher flyttas

Fotbollen i Norge påverkas efter kung Haralds död.

Flera matcher i de norska högstaligorna flyttas.

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Under fredagen kom beskedet att Norges kung Harald V gick bort. Han blev 89 år gammal.

Norge är i sorg och flera fotbollsprofiler har skickat sina kondoleanser efter det tragiska beskedet.

– För oss som är involverade i idrott har han varit en förebild, säger fotbollslandslagets förbundskapten Ståle Solbakken till Dagbladet.

Den norske superstjärnan tillika Manchester City-forwarden Erling Haaland gick ut i sociala medier och hyllade kungen.

”Vila i frid, kung Harald. Tack för allt du betydde för Norge. Det var en ära att träffa dig”, skriver han på X.

Flera fotbollsmatcher i Norge påverkas nu av kung Haralds borgång. Bland annat flyttas matcherna i högstaligorna fram med 48 timmar. Det finns däremot en del undantag.

– Kung Haralds bortgång påverkar oss alla. Norge är en nation i sorg, och våra tankar går till kungafamiljen. Av respekt för familjen och den nationella sorgen ordnar vi så att matcher på högsta nivå skjuts upp de kommande 48 timmarna. Samtidigt vill vi att barn och unga fortfarande ska kunna mötas genom fotbollen. Därför kan aktiviteter inom gräsrotsfotbollen genomföras som planerat, även om klubbar och kretsar också kan göra sina egna bedömningar utifrån lokala förhållanden, säger fotbollspresident Lise Klaveness på förbundets hemsida.









