Norska succélaget nominerat till stort pris

I dag blev det officiellt vilka klubbar som nominerats till Ballon d’Ors Club of the Year.

Ett av de nominerade lagen är norska Bodø/Glimt.

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Förra säsongen imponerade norska Bodø/Glimt i Champions League. Bland dessa imponerande insatser fanns dubbla vinster mot den italienska jätten Inter i playoff-fasen, en vinst mot Atlético Madrid på Metropolitano Stadium samt en seger mot Pep Guardiolas dåvarande Manchester City.

Efter den imponerande säsongen har de blivit nominerade till Ballon d’Ors Club of the Year tillsammans med fyra andra klubbar.



Förutom Bodø/Glimt är Arsenal, Bayern München, Flamengo och Paris Saint-Germain nominerade till priset.