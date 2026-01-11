Norwich i sorg – supporter dog efter match

En Norwich City-supporter dog efter söndagens FA-cupmatch mot Walsall.

Det meddelar klubben via sin officiella hemsida.

Under söndagen spelade Norwich City mot Walsall i den tredje omgången av Fa-cupen. Matchen slutade 5–1 till Norwich men efter slutsignal gick klubben ut med ett tragiskt besked.

En hemmasupporter ska ha avlidit under slutet av söndagens match.

”Norwich City meddelar med stor sorg att en hemmasupporter har avlidit efter en medicinsk nödsituation i slutet av dagens FA-cupmatch på Carrow Road”, skriver Norwich och fortsätter:

”Supporterns familj har informerats, och klubben kommer nu att samarbeta med polisen för att erbjuda stöd i denna svåra stund. Klubben vill rikta ett uppriktigt tack till sjukvårdspersonal, ordningsvakter och närvarande supportrar för deras insatser under nödsituationen och kommer att säkerställa att de som varit inblandade får nödvändigt stöd.”

Norwich City avslutade med att framföra sina kondoleanser till supporterns familj och vänner.