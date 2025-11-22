Nya beskedet om Williot Swedberg 

För en vecka sedan rapporterade FotbollDirekt om att Williot Swedberg såg ut att göra comeback i dagens återstart i La Liga.

Enligt nya uppgifter behöver han nu mer tid på sig.

Foto: Bildbyrån

I september kom uppgifter om att Williot Swedberg hade stukat foten inför mötet med Rayo Vallecano.

Tidningen Marca skrev att det handlade om den högra foten.

Celta Vigo– svensken kom dock tillbaka snabbt och spelade fyra raka matcher. Han skadade sig sedan på nytt i U21-EM-kvalet mot Polen i mitten av oktober. Även den gången uppges det ha handlat om foten. I ligaspelet har han inte spelat sedan matchen mot Atletico Madrid i början av samma månad.





Sedan dess har han varit borta och kämpat med att komma tillbaka.

Och det ser bättre ut och för någon vecka rapporterade FD om att han var på väg mot att få grönt ljus till dagens återstart i La Liga. Men det visar sig nu att han – trots allt – behöver lite mer tid och missar dagens bortamöte med Alaves.

Alaves – Celta Vigo börjar i dag klockan 14.00.

Swedberg har gjort 11 mål på 70 matcher i Celta Vigo.