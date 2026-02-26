Nya livet efter Real Madrid – som fiskare: ”Skäms inte”

Fábio Coentrão vann Champions League med Real Madrid 2014.

Nu har portugisen bytt liv helt – som fiskare.

– Livet till sjöss är inget att skämmas över, säger han enligt Marca.

Foto: Bildbyrån/ Alamy

Han avslutade karriären hemma i moderklubben Rio Ave 2021.

Fábio Coentrão kunde då se tillbaka på flera lyckade år i Real Madrid och 52 A-landskamper för Portugal på meritlistan.

Nu har den fotbollspensionerade vänsterbacken bytt liv helt.

Coentrão kommer från en fiskarfamilj vid Porgugals norra kust och han har gått i sin pappas fotspår – som just fiskare.

– Människor som älskar havet och vill uppleva det behöver följa sin sin dröm. Livet till sjöss är inget att skämmas över, som många tror. Det är ett jobb som vilket annat som helst. Inte bara det, havet är värdefullt och vi behöver det, det måste finnas människor som arbetar här. Dessa människor borde respekteras som i vilket annat yrke som helst, säger 37-åringen enligt Marca.

Coentrão tillhörde Real Madrid mellan 2011 och 2018 där det blev totalt ett mål på 58 matcher.