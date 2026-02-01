Nygren fortsätter leverera – målskytt igen

Benjamin Nygren fortsätter att leverera för Celtic.

Svensken gjorde mål igen när laget slog Falkirk och befäster sin plats högt upp i skytteligan.

Celtics Benjamin Nygren visade återigen sin formstarka sida på söndagen. Efter att ha varit en nyckelspelare i klubbens Europa-avancemang i torsdags, där han både gjorde mål och assisterade via ett inspel som gick i nät via motståndare, slog han till igen mot Falkirk.

Nygrens mål betydde 2–0. Svensken har nu noterats för 15 mål och 7 assist på 37 matcher i år och ligger tvåa i ligans skytteliga med 12 fullträffar.