Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Nygren fortsätter leverera – målskytt igen

Author image
Moa Jansson
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Benjamin Nygren fortsätter att leverera för Celtic.
Svensken gjorde mål igen när laget slog Falkirk och befäster sin plats högt upp i skytteligan.

Celtics Benjamin Nygren visade återigen sin formstarka sida på söndagen. Efter att ha varit en nyckelspelare i klubbens Europa-avancemang i torsdags, där han både gjorde mål och assisterade via ett inspel som gick i nät via motståndare, slog han till igen mot Falkirk.

Nygrens mål betydde 2–0. Svensken har nu noterats för 15 mål och 7 assist på 37 matcher i år och ligger tvåa i ligans skytteliga med 12 fullträffar.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt