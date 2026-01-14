Prenumerera

Foto: Alamy

Nygren hjälte för Celtic – slog till igen

Benjamin Nygren är glödhet.
Svensken sänkte Falkrik med matchens enda mål.

Celtics Benjamin Nygren firar efter att ha gjort sitt lags första mål under William Hill Premiership-matchen på Falkirk Stadium, Falkirk. Bilddatum: onsdag den 14 januari 2026.
Foto: Alamy

I lördags slog han till mot Dundee. Under onsdagskvällen kom Benjamin Nygrens andra mål på två matcher.

Den svenske Celtic-svensken slog till med matchens enda mål i ligamatchen mot Falkirk och sköt segern till Celtic, som knappar in på Hearts i tabelltoppen.

Målet var Nygrens tolfte för säsongen i alla turneringar. Han leder den skotska skytteligan med tio fullträffar i ligaspelet.

