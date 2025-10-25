Nytt avbräck för Barcelona inför El Clásico – Christensen sjuk

Barcelona kommer med en skadesmäll inför söndagens El Clásico mot Real Madrid.

Danske backen Andreas Christensen missar mötet på grund av sjukdom, och klubben saknar redan flera nyckelspelare.



Inför ligasäsongens första El Clásico på Santiago Bernabeu ställs Barcelona inför stora problem med truppen. Under lördagen meddelade klubben att Andreas Christensen inte kan spela mot Real Madrid på grund av sjukdom.

Sedan tidigare saknas stjärnorna Robert Lewandowski, Dani Olmo, Raphinha, Gavi, Joan Garcia och Marc-André Ter Stegen.

Svensken Roony Bardghji inkluderad i matchtruppen och kan få chansen att spela mot Real Madrid.