Nytt mål för Lidberg – kliver upp i skytteligaledning

Han är en av Sveriges hetaste spelare denna säsong.

Ikväll slog Isac Lidberg till med sitt 13:e ligamål denna säsong.

Detta när hans Darmstadt slog Holstein Kiel.

Foto: Alamy

Isac Lidberg var inne i en mycket fin form för några veckor sedan. Under de sex senaste ligamatcherna har den svenske anfallaren dock gått mållös.

Detta skulle han se till att ändra på under lördagen, när Darmstadt ställdes mot Holstein Kiel i 2.Bundesliga.

Det var i den 52:a minuten som Lidberg såg till att göra 2-0 för sitt Darmstadt och säkra tre poäng i kampen om uppflyttning.

Målet var anfallarens 13:e denna säsong vilket innebär att han nu leder skytteligan i ensam stil.

Darmstadt befinner sig på en andraplats i 2.Bundesliga med två poäng upp till serieledarna Schalke 04.