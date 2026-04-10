Nytt poängtapp för Real Madrid – kryssade mot Girona

Real Madrid åkte på en ny missräkning.

Under fredagen blev det ett kryss mot Girona.

Foto: Bildbyrån

Real Madrid åkte på en skrällförlust senast mot Mallorca. Under fredagen fick ”Los Blancos” chans till revansch när de ställdes mot Girona på hemmaplan.

Real Madrid tog ledningen fem minuter in i den andra halvleken genom Federico Valverde – men Girona svarade inom tio minuter och satte 1–1.

Hemmalaget lyckades aldrig återta ledningen och matchen slutade 1–1. Avståndet till Barcelona i topp är sex poäng och där Barça har en match mindre spelad.