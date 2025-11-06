Officiellt: Ajax sparkar John Heitinga 

Efter en tung säsongsstart med svaga resultat väljer Ajax att bryta med huvudtränaren John Heitinga.

Fred Grim tar över klubben tillfälligt.

Ajax har fått nog av de svaga resultaten och meddelar nu att tränaren John Heitinga får sparken. Beskedet kommer efter fyra raka förluster i Champions League och en fjärdeplats i Eredivisie, vilket inte motsvarar klubbens högt ställda krav.

Heitinga tog över storklubben så sent som i somras, men under säsongsöppningen har vinstprocenten legat kring 30 procent. Även hans assisterande tränare Marcel Keizer lämnar klubben, och Fred Grim tar över på interimbasis medan en permanent ersättare söks.

Tidigare under dagen rapporterades det att Erik ten Hag, som ledde Ajax mellan 2017 och 2022 och skördade stora framgångar i ligaspelet och Champions League, träffat klubbens tekniske direktör Alex Kroes.

Transferexperten Fabrizio Romano uppger att Ajax för samtal med Ten Hag om en möjlig återkomst.