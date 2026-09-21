Officiellt: De la Fuente förlänger med Spanien – skriver på till 2032

Luis de la Fuente blir kvar som förbundskapten för Spanien under lång tid framöver.

Det spanska fotbollsförbundet meddelade under måndagen att man enats om ett nytt kontrakt som sträcker sig ända till 2032.

Foto: Bildbyrån

De la Fuente tog över seniorlandslaget efter Luis Enrique efter VM i Qatar 2022, efter att tidigare ha tränat de spanska ungdomslandslagen.

Efter att ha lett Spanien till EM-guld i Tyskland 2024 förde han i juli laget till landets andra VM-guld någonsin, efter en finalseger mot Argentina. En match som utökade spanjorernas svit till rekordmånga 38 matcher i rad utan förlust.

Efter de stora framgångarna belönas förbundskaptenen nu med ett nytt långtidskontrakt.

Det nya avtalet innebär att tränaren leder landslaget över EM 2028, VM 2030 (som Spanien arrangerar tillsammans med Marocko och Portugal) samt EM 2032. Förbundets styrelse godkände förlängningen enhälligt.

– Vi söker ett projekt byggt på stabilitet och förtroende. Det här är ett beslut baserat på ett starkt förtroende för Luis de la Fuente och det sportsliga projekt han leder, säger förbundsordföranden Rafael Louzán.