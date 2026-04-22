Officiellt: Chelsea spelar alla hemmamatcher på Stamford Bridge

Johanna Rytting Kaneryd och Nathalie Björn ska få spela på Stamford Bridge.

Chelsea kom idag med beskedet att samtliga hemmamatcher spelas där nära säsong.

– Det är en spännande möjlighet för oss att fortsätta växa, säger huvudtränare Sonia Bompastor via klubbens uttalande.

Chelsea har tagit ett beslut. Damlaget ska spela samtliga 13 hemmamatcher på Stamford Bridge, samma arena som herrarna spelar på.

Denna säsongen har damlaget spelat fyra matcher på arenan som tar drygt 40 000 åskådare. Det innebär att svenskorna Johanna Rytting Kaneryd och Nathalie Björn kan få spela med storpublik varje match.

Huvudtränare Sonia Bompastor är glad över möjligheten att få spela på en större arena.

– Vi är privilegierade som får vara en del av damfotbollen, att se tusentals av våra fantastiska supportrar följa oss och vara en del av våra liv. Vi kommer alltid att känna en särskild koppling till Kingsmeadow och allt som våra fans, vår personal och vårt lokala samhälle har hjälpt till att skapa för att vi ska kunna stå här idag och binda vår framtid till Stamford Bridge, säger tränaren Sonia Bompastor till klubbens hemsida och fortsätter:

– Vi kan knappt vänta på att få välkomna er i september och att få erbjuda en arena som hjälper oss när vi skriver nästa kapitel för denna fantastiska klubb. Det är en spännande möjlighet för oss att fortsätta växa, att prestera på högsta nivå och att skapa en speciell atmosfär på en arena som vi alla älskar.