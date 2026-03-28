Var Hammarby-aktuell – Minoungou klar för MLS-klubb

Georgi Minoungou var aktuell för Hammarby.

Nu har yttern istället skrivit på för Colorado Rapids.

Hammarby var ute efter att förstärka sina ytterpositioner under vintern och visade intresse för Georgi Minoungou, 23, från Seattle Sounders FC.



Den allsvenska klubben ska ha lagt ett bud på omkring 11 miljoner kronor, men fick nobben.

Nu står det klart att yttern i stället fortsätter karriären i MLS. Colorado Rapids bekräftar att de värvar Minoungou från Seattle för en övergångssumma på cirka 19 miljoner kronor.