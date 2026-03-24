Officiellt: Luis García tar över Sevilla

Sevilla gör ett tränarbyte i bottenstriden.

Luis García Plaza kliver in som ny huvudtränare.

Efter en tung period i La Liga väljer Sevilla att agera. Matías Almeyda har fått lämna sitt uppdrag efter att laget dragits in i kampen kring nedflyttningsstrecket.

Almeyda anställdes så sent som inför säsongen, då han hämtades in från AEK Aten. Men resultaten har inte motsvarat förväntningarna, och klubben ligger för närvarande på 15:e plats.

Nu bekräftar Sevilla att Luis García Plaza tar över rodret. 53-åringen har skrivit på ett avtal som sträcker sig till sommaren 2027.

Den rutinerade spanjoren kommer närmast från uppdrag i Deportivo Alavés.