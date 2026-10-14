Officiellt: Mahrez klar för Al-Shamal

Riyad Mahrez har varit klubblös sedan i somras.

Nu har han hittat en ny klubb.

Den förre Manchester City-stjärnan fortsätter karriären i Qatar.

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Riyad Mahrez har skrivit på för qatariska Al-Shamal SC. Det meddelade klubben under onsdagen. Hur långt kontraktet är har inte framkommit.

Den 35-årige algeriern lämnade saudiska Al-Ahli i juli och har varit utan klubb sedan dess. Han kom till Saudiarabien 2023 från Manchester City, där han samma säsong var med och vann trippeln med Premier League, FA-cupen och Champions League.

Det stora genombrottet kom dock i Leicester City. Säsongen 2015/16 var Mahrez en av de stora stjärnorna när klubben gjorde en av fotbollshistoriens största skrällar och vann Premier League. Samma säsong utsågs han till årets spelare i England av spelarnas fackförbund PFA.

Al-Shamal slutade tvåa i Qatar Stars League förra säsongen. Mahrez får bekanta ansikten i truppen, bland annat den tidigare Arsenal-backen Pablo Marí och den tidigare Inter-försvararen Jeison Murillo.