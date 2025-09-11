Maika Hamano inledde Women’s Super Leaguesäsongen med att avgöra mot Manchester City.

Nu har japanskan med förflutet i Hammarby säkrats upp av Chelsea.

Hon har nämligen skrivit på ett nytt kontrakt med storklubben.

Foto: Bildbyrån

Maika Hamano har fått en smakstart på den här säsongen.

I premiären mot Manchester City förra helgen stod japanskan för det avgörande målet (hennes mål innebar 2–0 till Chelsea, som sedan vann med 2–1).

Nu kommer ytterligare positiva nyheter för 21-åringen.

Hamano som spenderade lite drygt ett halvår på lån hos Hammarby guldåret 2023 har nu nämligen skrivit på ett nytt kontrakt med Londonklubben.

Det nya avtalet sträcker sig fram till sommaren 2029.