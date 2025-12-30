Officiellt: Thorup tar över Rapid Wien

Rapid Wien har presenterat Johannes Hoff Thorup som ny huvudtränare.

Dansken tar över efter Peter Stöger med kontrakt över säsongen 2027.



Rapid Wien bekräftar att Johannes Hoff Thorup blir klubbens nya huvudtränare. Thorup, tidigare i Norwich City och Nordsjælland, tar över efter att Peter Stöger fick lämna för en månad sedan.

Kontraktet sträcker sig över säsongen 2026/2027 med option på ytterligare ett år.



– När jag hörde talas om Rapid Wien ville jag direkt veta mer. Klubben och laget har stor potential, och staden Wien är fantastisk. Jag ser verkligen fram emot att börja arbeta och föra klubben tillbaka dit den hör hemma, säger Thorup.

Enligt österrikiska medier var även Henrik Rydström aktuell för jobbet, men Thorup blev till slut klubbens val.



Rapid Wien ligger för närvarande på sjunde plats i den österrikiska Bundesliga.