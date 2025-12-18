Officiellt: Vincent Ibrahimovic skriver proffskontrakt med Milan

17-årige Vincent Ibrahimovic har tecknat sitt första proffskontrakt med AC Milan.

Det bekräftar klubben under torsdagen.

Foto: Bildbyrån



AC Milan meddelade under torsdagen att Vincent Zlatan Seger Ibrahimovic, född 2008, har skrivit på sitt första professionella avtal med klubben. Den svenske mittfältaren blir därmed en del av Milans långsiktiga utvecklingssatsning.

Enligt klubben kommer Vincent att ingå i Milan Futuro, ett projekt som är inriktat på att ge unga spelare matchmiljö och erfarenhet på seniornivå. Laget spelar till vardags i Serie D, den fjärde högsta divisionen i Italien.

Vincent inledde sin fotbollsbana i Hammarbys ungdomsverksamhet, men flyttade 2022 till Italien för att fortsätta sin utveckling i Milans akademi. Under den gångna säsongen har han tillhört klubbens U18-lag.

I Milan Futuro kan han komma att spela tillsammans med sin äldre bror Maximilian, 19. Maximilian har nyligen tagit ytterligare steg i karriären och är för första gången uttagen i Milans A-trupp, där han finns med i laget som deltar i den italienska supercupen i Saudiarabien.

Bröderna är söner till Zlatan Ibrahimovic, som efter sin spelarkarriär numera har en roll som sportslig rådgivare i AC Milan.