Officiellt: Xavi tar över Nederländerna

Xavi har landat ett nytt uppdrag.

Spanjoren blir förbundskapten för Nederländerna.

Foto: Bildbyrån

Efter Nederländernas VM-uttåg lämnade Ronald Koeman som förbundskapten. Nu har en ersättare presenterats.

Det är Barcelona-ikonen Xavi som tar över landslaget. Kontraktet är skriver över VM 2030.

– Det är en enorm ära att bli förbundskapten för Nederländerna. För någon som har fått sin fostran i Barcelonas akademi – med starka influenser från bland andra Johan Cruijff och Rinus Michels – känner jag en särskild koppling till nederländsk fotboll, säger Xavi i ett uttalande

Xavis senaste uppdrag var som huvudtränare i Barcelona innan han lämnade 2024.