Ondrejkas ord efter skräckskadan: ”Nu är det över”

Jacob Ondrejka bröt sitt ben under en träningsmatch för Parma.

Nu talar svensken ut efter skadan.

– Det har varit väldigt tufft, säger han till SVT.

Foto: Alamy

Det var i somras som den svenske Parma-spelaren Jacob Ondrejka åkte på ett tufft bakslag. I en träningsmatch mot Werder Bremen bröt han benet i samband med en kollision med motståndaren.

Nu berättar Ondrejka om skadan och tiden efter i en intervju med SVT.

– Jag tror jag ska hinna ta bollen, men deras försvarare kommer in före och jag fastnar under honom och får hela hans tyngd över mig. Jag kände direkt att ”nu är det över”. Det var riktigt tråkigt. Speciellt efter förra säsongen, då jag trodde att det här skulle bli min säsong, säger han till SVT.

”Visste att något var brutet”

Efter smällen tvingades Ondrejka bäras ut på bår och fick senare ambulanseskort bort från arenan. Därefter kunde det konstateras att han ådragit sig en fraktur i vadbenet.

– Grejen var att det inte gjorde särskilt ont, men jag kände att det var något som inte stämde. Jag visste att något var brutet. Jag sa direkt till Parma att jag ville göra operationen så fort som möjligt för att komma tillbaka så snabbt som möjligt.

Samtidigt medger han att tiden efter skadan har varit jobbig.

– Det har varit väldigt tufft. Speciellt när man ser att laget inte riktigt går som vi tänkt. Då är det extra tufft och jag tror att jag hade kunnat tillföra mycket i det här laget.

Ondrejka ska vara tillbaka i spel om två veckor. Något han gläds över.

– Det ska bli riktigt skönt att komma tillbaka för jag känner att jag kommer vara med och bidra riktigt mycket med både mål och assist.

Ondrejka anslöt till Parma i januari och står noterad för fem mål på tolv matcher.