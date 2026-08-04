Klart: Återvänder till Juventus

Randal Kolo Muani kommer bära den svartvita tröjan igen.

Juventus meddelar att fransmannen skrivit på för klubben.

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Randal Kolo Muani hade en framgångsrik lånesejur i Juventus våren 2025, då han svarade för åtta mål på 16 matcher.

Nu är anfallaren tillbaka i Turin, den här gången permenent. Juventus meddelar att fransmannen har skrivit på ett avtal med klubben.

Enligt The Athletic uppgår övergångssumman till 50 miljoner euro.

Kolo Muani har haft en brokig karriär sedan han lämnade Eintracht Frankfurt för Paris Saint-Germain. Anfallaren tog aldrig en given plats i PSG och efter sin lyckade sejour i Juventus lånades han ut till Tottenham Hotspur under fjolåret.

I norra London blev det endast ett mål på 30 ligamatcher. Nu hoppas parterna på en nytändning i Serie A.