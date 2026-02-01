Oroväckande bilder på Bellingham i Real Madrids seger

Oroväckande bilder för Real Madrid.

Jude Bellingham tvingades kliva av redan efter tio minuter i matchen mot Rayo Vallecano.

Han var tydligt märkt av skadan.

Det finns anledning till oro i Real Madrid. Redan efter drygt tio minuters spel i La Liga-mötet med Rayo Vallecano tvingades stjärnan Jude Bellingham av planen.

Skadan uppstod i samband med en djupledslöpning där engelsmannen kände hur det högg till i baksida lår. Bellingham signalerade omedelbart till bänken och var märkbart tagen när han lämnade planen. Med ansiktet dolt i handen och nära till tårar väckte han stor oro bland både lagkamrater och publik.

– En sträckning i baksidan brukar åtminstone innebära ett par veckors frånvaro. Det här är inga goda nyheter för Real Madrid inför februari, sa TV4:s kommentator Christopher Kviborg.





Kort därefter tog Real Madrid ledningen genom Vinícius Júnior, som satte 1–0.

Rayo Vallecano kvitterade till 1-1 men när matchklockan hade passerat 90+9 när Mendy gick in med en hög spark i eget straffområde och träffade Díaz Ibrahim över bröstet. Trots kraftiga protester från bortalaget valde domaren att peka på straffpunkten.

Kylian Mbappé tog ansvar – och i matchens hundrade minut var han iskall från elva meter när han satte dit 2–1.

Startelvor:

Real Madrid: Courtois – Valverde, Asencio, Huijsen, Camavinga – Mastantuono, Güler, Tchouaméni, Bellingham – Mbappé, Vinícius Júnior.

Rayo Vallecano: Batalla – Ratió, Lejeune, Mendy, Chavarría – Ciss, Gumbau – Akhomach, Palazón, García – De Frutos.