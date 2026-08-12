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Kaboré. Foto: Bildbyrån

Officiellt: Hammarby lånar ut Elohim Kaboré

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Lovina Stafhammar
Webbredaktör
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Hammarby meddelar under onsdagen att man lånar ut Elohim Kaboré.
Han lånas ut till belgiska SK Beveren under ett år och avtalet innehåller en köpoption.

250705 Hammarbys Moise Elohim Victoire Kabore jublar efter fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan Hammarby och Värnamo den 5 juli 2025 i Stockholm.
Kaboré. Foto: Bildbyrån

Hammarby meddelar under onsdagen att man lånar ut den 19-årige anfallaren Elohim Kaboré.

Han lånas ut till den belgiska klubben SK Beveren och lånekontraktet sträcker sig över ett år med en köpoption.

– Detta blir den bästa lösningen för alla parter. Kaboré har visat ett stort tålamod och varit en fantastisk förebild för övriga spelare i en utmanande situation för honom. Vi önskar honom stort lycka till i Belgien och ser fram emot att följa hans utveckling, säger sportchef Mikael Hjelmberg via klubbens uttalande.

Han anslöt till Hammarby inför fjolåressäsongen.

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