Uppgifter: Monaco river kontraktet med Paul Pogba

Paul Pogba ser ut att lämna Monaco redan i sommar.

Enligt The Athletic har parterna kommit överens om att riva avtalet.

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Paul Pogba har inte haft sina bästa säsonger bakom sig. I februari 2024 åkte mittfältaren på en fyra år lång avstängning efter att ha missat en dopingkontroll. Straffet blev sedermera reducerat ner till 18 månader.

Det gjorde att han kunde skriva på för Monaco förra sommaren. Karriären har dock inte fått det lyftet som Pogba hade hoppats på. Mittfältaren har dragits med en lårskada under sin tid i klubben och under fjolårssäsongen blev det endast sex matcher i Ligue 1, varav en från start.

Nu ser Pogbas sejour i det lilla kungadömet ut att vara över. Enligt The Athletic har parterna kommit överens om att riva kontraktet i förtid. Mittfältarens avtal med Monaco hade annars löpt till nästa sommar.

Paul Pogba slog igenom stort i Juventus säsongen 2012/13 efter att ha anslutit från Manchester United. Han återvände till den engelska storklubben 2016 där det blev 39 mål på 226 tävlingsmatcher.

Mittfältaren var även med och bärgade VM-guldet för Frankrike 2018. Totalt har han spelat 91 matcher för landslaget.